REGGIO EMILIA – Giovedì 6 febbraio, nella sede provinciale di Confcommercio in Viale Timavo 43 a Reggio Emilia, si tiene un seminario aperto a tutti gli interessati sul tema “I negozi alla sfida digitale”. Si parlerà di acquisti, magazzino, assortimento, esposizione merce ed esperienza nel punto vendita: temi centrali per competere, oggi, con l’online.

“Continua il nostro appello #stessomercatostesseregole (bit.ly/video_stessomercatostesseregole) – spiega il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, Davide Massarini – ma non ci limitiamo ai proclami: appuntamenti come questo servono per dare a noi commercianti degli strumenti operativi in un mercato sempre più digitale che, proprio per questo motivo, richiede nuove strategie off-line. Investire il tempo per formarsi, oggi, fa sempre di più parte del nostro mestiere, un mestiere nel quale l’improvvisazione non perdona”.

Foto 2 di 2



I lavori inizieranno alle 15.30 e dureranno un paio d’ore. L’intervento principale sul tema sarà quello di Fabio Fulvio, Responsabile Marketing, innovazione, internazionalizzazione e ideatore della collana “Le Bussole” di Confcommercio.

Sottolinea Fabio Fulvo: “Nell’era di internet, per un consumatore che può avere tutto a portata di click, la componente emozionale ed esperienziale che un negozio fisico può offrire è ancora più importante di prima. Il commerciante non deve più vedersi come distributore ma quasi come un impresario, un uomo di spettacolo, e dovrà sviluppare nuove competenze manageriali, ma anche artistiche, di storytelling, consulenza e psicologia”.

Al termine dei lavori è previsto uno spazio per eventuali domande proprio per consentire ai presenti di calare in modo chiaro e immediatamente applicabile alla propria impresa gli argomenti dei quali si parlerà. E’ possibile preregistrarsi online all’incontro su bit.ly/seminariosfidadigitale oppure chiamando lo 0522 708761 o scrivendo a info@ascomre.com.