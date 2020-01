Guastalla, sradicano colonnina bancomat con un trattore

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Sradicano con un trattore la colonnina bancomat del self service del distributore Ip di via Circonvallazione a Guastalla, poi rubano il denaro e fuggono su un altro mezzo. E’ successo stanotte, verso le 2,30. Durante il furto è stata danneggiata una postazione per il rifornimento di benzina e quindi i carabinieri, giunti sul posto, hanno chiamato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’impianto. Sulla vicenda indagano i carabinieri del radiomobile di Guastalla, che stanno esaminando anche il sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, per furto aggravato contro ignoti.