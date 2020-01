Fratello Sole, la svolta ambientalista della diocesi

REGGIO EMILIA – Svolta ambientalista per la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. E’ infatti la prima in Italia ad entrare come socio in “Fratello Sole”, consorzio che, in partnership con Iren Energia, supportera’ a livello nazionale gli enti non profit nello sviluppo di piani di efficientamento energetico degli immobili destinati alle loro attivita’ (Case della carita’, scuole materne, oratori, residenze del clero). Il tutto per ridurre l’impatto ambientale e recuperare maggiori risorse da destinare all’aiuto alle persone bisognose.

“Quella della Chiesa reggiano-guastallese – spiega la Diocesi – e’ una decisione strategica e di servizio, a vantaggio anche dei propri enti periferici. Si tratta di una scelta di lungo orizzonte, compiuta a favore di piccole comunita’ distribuite su tutto il territorio diocesano, e ‘generativa’, in quanto i benefici attesi da una migliore gestione dell’ingente patrimonio immobiliare rimarranno investiti la’ dove sono conseguiti”.

Formalizzata la propria adesione, la Diocesi sta ora procedendo alla catalogazione degli immobili e a individuare quelli oggetto di eventuale riqualificazione.

“L’ecologia – commenta il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla Massimo Camisasca – si prefigge il compito di individuare quelle strade buone che consentano di imparare ad abitare la casa in cui si vive, a fare di essa un luogo dignitoso ed umano. L’ecologia non ci parla percio’ soltanto della salvaguardia dell’ambiente”.

In “senso piu’ appropriato – continua il vescovo – questa scienza sociale tratta del giusto rapporto che l’uomo deve stabilire con esso e riguarda anche la poverta’ e il degrado che nascono laddove tale rapporto e’ corrotto. Siamo una sola famiglia umana e abbiamo una responsabilita’ gli uni per gli altri”.

L’approccio di “Fratello Sole”, aggiunge il presidente Fabio Gerosa “e’ quello di realizzare concrete azioni verso una transizione ecologica che sia attenta soprattutto alle persone fragili e agli enti che se ne prendono cura ogni giorno, come la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. Siamo molto contenti di questa scelta strategica della Diocesi che ci permettera’ di raggiungere insieme i nostri obiettivi di ‘custodia del creato'”.