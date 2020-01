Fabbrico, auto fuori strada: cinque feriti

FABBRICO (Reggio Emilia) – Incidente stradale, con cinque feriti, stanotte poco prima dell’una e trenta a Fabbrico in via Contarelli. Un’Opel Zafira condotta da un 52enne di Rolo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Campagnola, è uscita di strada e si è schiantata contro un muro. Le quattro persone a bordo sono rimaste ferite. Oltre al conducente un 30enne e un 50enne, entrambi di Rolo, sono stati portati in ospedale. Gli altri due passeggeri, un 20enne di Reggiolo e una 35enne di Rolo, sono stati medicati sul posto. I feriti non sono in pericolo di vita.