Coraggiosa, Errani in campo a sostegno di Federico Amico

REGGIO EMILIA – Vasco Errani scende in campo a sostegno di Federico Amico e della lista Emilia-Romagna Coraggiosa. Mercoledì 21 gennaio (ore 21) il senatore, già presidente della Regione dal 1999 al 2014, sarà alla Sala Rodari di Campagnola Emilia in via Gramsci 3 per discutere del futuro della Regione in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. All’iniziativa partecipano anche Federico Amico, il candidato di Emilia-Romagna Coraggiosa nel collegio di Reggio Emilia e provincia, e Lanfranco de Franco, segretario regionale di Articolo Uno. Durante la serata è in programma anche un’esibizione dal vivo del cantautore Cisco.

Nella mattinata di domani, Vasco Errani e Federico Amico alle 10 saranno al circolo Arci Pigal per discutere di “Agricoltura coraggiosa”. Alle 18 l’appuntamento è alla Sala civica Mazzieri di Poviglio in via Parma per presentare la lista Emilia-Romagna Coraggiosa.

“La sfida per la guida dell’Emilia-Romagna verrà decisa da un pugno di voti – afferma de Franco – è necessario che ognuno faccia il massimo in questi ultimi giorni di campagna. Come Articolo Uno abbiamo deciso di partecipare alla lista Coraggiosa a sostegno di Bonaccini, che unisce forze civiche e politiche della sinistra e dell’ambientalismo. Avere a Reggio un profondo conoscitore della nostra Regione come Vasco Errani a sostegno di Coraggiosa e di Amico è una grande occasione di dialogo. La sfida è continuare una tradizione di buona amministrazione migliorando le politiche soprattutto in fatto di coesione sociale, ambiente e aree interne. Non possiamo accettare che questa Lega becera e reazionaria venga a insegnare a noi cos’è la buona amministrazione”.