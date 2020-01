Coraggiosa, Bersani ed Errani a sostegno di Federico Amico

REGGIO EMILIA – Pier Luigi Bersani e Vasco Errani insieme scendono in campo a sostegno di Federico Amico e della lista Emilia-Romagna Coraggiosa. Venerdì 17 gennaio (ore 21) i due leader della sinistra saranno al circolo Arci Pigal di via Petrella per discutere del futuro della Regione in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. All’iniziativa congiunta – l’unica della campagna elettorale – partecipano anche Federico Amico, il candidato di Emilia-Romagna Coraggiosa nel collegio di Reggio Emilia e provincia, e Lanfranco de Franco, segretario regionale di Articolo Uno.

“La sfida per la guida dell’Emilia-Romagna verrà decisa da un pugno di voti – afferma de Franco – è necessario che ognuno faccia il massimo in questi ultimi giorni di campagna. Come Articolo Uno abbiamo deciso di partecipare alla lista Coraggiosa a sostegno di Bonaccini, che unisce forze civiche e politiche della sinistra e dell’ambientalismo. Avere insieme a Reggio due leader della sinistra, profondi conoscitori della nostra Regione, come Pierluigi Bersani e Vasco Errani a sostegno di Coraggiosa e di Amico è una grande occasione di dialogo. La sfida è continuare una tradizione di buona amministrazione migliorando le politiche soprattutto in fatto di coesione sociale, ambiente e aree interne. Come ci ha ricordato il ministro Speranza lunedì scorso, non possiamo accettare che questa Lega becera e reazionaria venga a insegnare a noi cos’è la buona amministrazione in ambiti come il lavoro e la salute”.

Alle 20, prima dell’iniziativa con Bersani ed Errani, al circolo Pigal è in programma la “Cena per un Amico”, a supporto della campagna elettorale (Quota minima 20 euro. Prenotazione obbligatoria: 335 5973261 – 338 6078280).

Nel pomeriggio di mercoledì, alle 17.30, Pier Luigi Bersani sarà a Castelnovo Monti al Centro sociale Insieme con Lanfranco de Franco e il “candidato coraggioso” Wassili Orlandi.