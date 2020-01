Comune, al via il tour di Matteo Iori nei quartieri

REGGIO EMILIA – Il presidente del consiglio comunale Matteo Iori, come aveva anticipato il giorno della sua elezione, inizia il suo tour nei quartieri per ascoltare i cittadini. Ben 60 le tappe previste (anche sabato e domenica) in cui Iori sara’ accompagnato di volta in volta da un consigliere comunale diverso, sia della maggioranza che dell’opposizione.

I primi tre incontri si svolgeranno nei quartieri Rosta Nuova il 29 gennaio con la consigliera del Pd Claudia Aguzzoli, Mirabello l’1 febbraio con Fabrizio Aguzzoli del M5s e Pappagnocca, con il Consigliere di + Europa Giacomo Benassi. Ulteriori informazioni sugli incontri e sulle modalita’ di contatto per l’iniziativa si possono trovare sul sito: www.matteoiori.it.