Castellarano, vuole i soldi per la droga e picchia la madre: denunciato

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un 21enne di Castellarano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata e lesioni personali aggravate. Il giovane dall’aprile del 2018 perseguitava la madre 50enne, vedova, con lui convivente, chiedendole soldi per la droga. Dopo l’allontanamento il 21enne è stato sottoposto anche alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane, con problemi di tossicodipendenza, dall’aprile del 2018 ha iniziato a richiedere soldi alla madre. Richieste di importi di diversa natura (ad esempio 60 euro un giorno, 20 euro tre giorni prima e la settimana prima 350 euro etc..) che hanno portato la donna in un forte stato di difficoltà economica, ma anche di grande stress emotivo per la paura delle conseguenze in caso di mancata corresponsione del danaro richiesto.

L’escalation di violenze, che hanno visto la donna finire in ospedale a fine anno, hanno portato i carabinieri della stazione di Castellarano ad intervenire e mettere fine alle angherie che da quasi due anni la donna subiva. Il giovane è stato denunciato e ora non si potrà più avvicinare alla madre.