Casalgrande, auto fuori strada: grave un 32enne

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Un 32enne di Rubiera è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale che è avvenuto stanotte, verso le 2, a Case Secchia di Casalgrande lungo la strada provinciale 51, in via XXV Aprile. La sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il giovane è stato soccorso e portato all’ospedale di Reggio Emilia dove ora è ricoverato in prognosi riservata. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Scandiano.