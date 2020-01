Campovolo, tutto esaurito per il concerto di Ligabue

REGGIO EMILIA – E’ gia’ tutto esaurito per il concerto “30 anni in un giorno” di Luciano Ligabue che, oltre a festeggiare il trentennale di carriera, inaugurera’ il prossimo 12 settembre la nuova “Rcf Arena” della musica al Campovolo di Reggio Emilia.

In poco piu’ di due mesi dall’apertura delle prevendite sono stati venduti 100.000 biglietti, pari alla capienza massima di spettatori previsti nella struttura Per l’evento (inizio alle ore 20.30) saranno attivati diversi punti di punti di ristorazione, un’area giochi, un’area multimediale, un’area dove si potra’ ripercorrere attraverso varie immagini la carriera di Ligabue e una ruota panoramica.

Dal 2 marzo saranno disponibili su www.ligabue.com e www.friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi, alle modalita’ di accesso all’area concerto (in base alla tipologia di biglietto acquistato), al campeggio e ai treni speciali (andata e ritorno in giornata per Reggio Emilia). La societa’ Eventi in Bus Mobility, inoltre, organizzera’ un servizio di autobus da tutta Italia per l’area del Campovolo con diversi orari di arrivo e partenza da 150 citta’.