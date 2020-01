Cadelbosco Sopra, furto notturno al Black Coffee

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Furto notturno al Black Coffee di Cadelbosco Sopra in via Gramsci a Villa Argine. I ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso del bar, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato varie stecche di sigarette, numerosi tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci e il danaro contenuto in una slot che è stata forzata. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cadelbosco Sopra per furto aggravato contro ignoti.