Bonaccini: “Mi dicevano di fare le valigie, ma abbiamo vinto”

REGGIO EMILIA – Quelli della Lega “mi invitavano a fare le valigie, a non provarci nemmeno. Ho sempre consigliato di essere prudenti perche’ l’arroganza non paga mai”. Lo dice Stefano Bonaccini. Puntando al voto nazionale “la si e’ voluta mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su un altro terreno”. Gli “emiliano-romagnoli non gradiscono molto che suoni ai loro campanello”.

E dunque “grazie – dice Bonaccini – ai tantissimi che hanno dato una mano in questa campagna elettorale, che abbiamo affrontato col sorriso sulle labbra anche quando hanno provato ad usare argomenti che poco avevano a che fare col voto regionale. Partivamo da un -7% delle europee, abbiamo messo in campo una coalizione molto larga e molto civica. Dovevamo recuperare tante persone che erano rimaste a casa cinque anni fa. C’e’ stata una partecipazione robusta, importante per la qualita’ della democrazia”.