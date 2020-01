Bonaccini chiude la campagna elettorale a Reggio in piazza Casotti

REGGIO EMILIA – Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sarà a Reggio Emilia per la chiusura della campagna elettorale martedì alle 19 in Piazza Casotti. Con lui sul palco il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e il sindaco di Parma Federico Pizzarotti oltre a tutti i candidati reggiani delle liste a sostegno del centrosinistra: Partito Democratico, Coraggiosa, Volt, Europa Verde, Più Europa e Lista Civica Bonaccini Presidente.

“L’Emilia-Romagna rappresenta qualcosa di importante anche per il resto del Paese, in gioco c’è il futuro di questa regione, la sua identità e i suoi valori. Prima ancora del programma c’è un’idea di società diversa da quella dei nostri avversari, un’idea diversa dell’identità dell’Emilia-Romagna. Noi abbiamo un progetto per il futuro di questa regione”. Lo ha detto Stefano Bonaccini e ha aggiunto “Se vinciamo qui in Emilia-Romagna, da qui parte una riscossa per l’Italia”.