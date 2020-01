Bibbiano, piazze blindate per Lega e Sardine

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Piazze blindate domani sera a Bibbiano per il doppio appuntamento elettorale che vedra’ alle 18 in piazza della Repubblica davanti al municipio il comizio di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni e poco piu’ in la’ – in piazza Libero Grassi alle 19 – la manifestazione delle sardine.

A presidiare sui due eventi, informa la questura, saranno in tutto 200 uomini tra agenti di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, vigili del Fuoco e personale del 118, compresi 120 uomini di rinforzo del Reparto Mobile di Bologna e del Battaglione dei Carabinieri oltre – dopo l’allarme boma dei giorni scorsi – ad un’unita’ cinofila anti esplosivo e un team di artificieri.

I servizi di vigilanza e i controlli straordinari inizieranno gia’ da questa notte, mentre il servizio di ordine pubblico predisposto dal questore Antonio Sbordone partira’ dalle 8 di domani mattina. A dirigere i servizi, sotto la sovrintendenza del vicario del Questore Andrea Salmeri, saranno i due primi dirigenti della Questura reggiana, aiutati da nove funzionari, un ufficiale dei Carabinieri e 20 operatori della Digos.

La Polizia locale della val d’Enza e i volontari delle associazioni del territorio si occuperanno della gestione del traffico. Il Comune di Bibbiano provvedera’ a dare comunicazioni sui parcheggi e sulla viabilita’ stradale all’interno del Comune.