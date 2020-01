Bagno, auto si ribalta: ragazza in ospedale

REGGIO EMILIA – Una ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stanotte, verso le 3, in via Beziera a Bagno. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Quella guidata dalla giovane è uscita fuori strada e si è ribaltata. La ragazza si trova ora ricoverata in ospedale al Santa Maria Nuova. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.