Amico (Coraggiosa): “Mi impegnerò per la comunità Lgbti”

REGGIO EMILIA – “Accolgo con orgoglio e coraggio l’appello della Comunità LGBTI che oggi invita i suoi membri e tutti i simpatizzanti a mobilitarsi per le elezioni regionali del 26 gennaio a sostegno del centrosinistra”, dice Federico Amico, candidato a Reggio Emilia per la lista Coraggiosa, a sostegno di Bonaccini.

“Scegliere da chi farsi rappresentare è uno strumento potentissimo che tutti noi dobbiamo usare per proteggere ciò che riteniamo importante. Ci troviamo di fronte ad una destra pericolosa che cresce alimentando diffidenza e discriminazioni di ogni genere, per questo oggi più che mai è tempo di essere uniti e proattivi”, esorta Amico.

“La mia storia personale in Arci e nel Terzo settore ha fatto sì che crescessi immerso nella diversità e nella pluralità, per questo faccio mio l’appello della comunità LGBTI ai candidati ad impegnarsi una volta eletti per potenziare e concretizzare le tutele previste dalla legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’ordinamento sessuale. Colgo l’occasione per invitare tutti, giovedì 16 gennaio alle 20.30 al Binario 49, alla presentazione de Le Semplici Cose, una storia a fumetti meravigliosa che parla proprio di diritti, di amore, di generosità e di autodeterminazione”, conclude Federico Amico.