Zara, cagnolina buona e intelligente

REGGIO EMILIA – Zara, è meravigliosa e buonissima. Fisicamente in forma e già sterilizzata. E’ una rinuncia di proprietà per trasferimento della famiglia. Lei è una garanzia, in quanto è buona, intelligente, brava e bellissima. Zara ha quasi 10 anni, ma non li dimostra affatto, si merita di passare in resto della sua vita in famiglia e non in canile. Da conoscere al Canile di Arceto via Franceschini 1, aperto martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 9 alle 16 e domenica dalle 9 alle 13. TEL. 0522-980505.