Viale Olimpia, auto divorata dalle fiamme

REGGIO EMILIA – Potrebbe essere doloso l’incendio che questa notte ha distrutto l’auto di un egiziano di 40 anni in viale Olimpia a Reggio Emilia. L’auto era parcheggiata da alcune ore. Per questo motivo i i tecnici e gli investigatori escluderebbero cause accidentali. Le fiamme hanno danneggiato anche una seconda vettura. Sul posto anche la polizia che ora dovrà indagare sulle cause che possono avere scatenato le fiamme.