Via Nenni, raggirano anziano e lo derubano

REGGIO EMILIA – Furto in appartamento in via Nenni, una laterale che congiunge via Marradi con via Che Guevara, proprio dietro l’ospedale. Ieri verso le 14 i malviventi, spacciandosi per addetti Iren e per agenti della Municipale, approfittando della buona fede del proprietario, un anziano di 89 anni, sono entrati nel suo appartamento e gli hanno rubato alcuni monili in oro. Sulla vicenda sta indagando la polizia.