Tweet pro Hitler di un professore, l’Ateneo di Siena: “Va licenziato”

REGGIO EMILIA – Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati chiederà alla commissione disciplinare la sanzione della destituzione per Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto, autore di alcuni tweet sul suo profilo in favore di Hitler. E’ quanto emerso al termine della seduta odierna del Senato accademico che “unanime, ha condiviso la proposta del Rettore in ordine alle azioni da intraprendere”, spiega una nota dell’Ateneo. I legali dell’Ateneo hanno anche presentato denuncia alla Procura.

L’Ateneo di Siena, su disposizione del rettore Francesco Frati, sta predisponendo un esposto alla Procura nel quale si ipotizza il reato di negazionismo. Avviato anche l’iter per valutare eventuali sanzioni disciplinari. La commissione incaricata si riunirà nei prossimi giorni. Per le 14 è stato convocato intanto dal rettore il Senato accademico per discutere dell’accaduto.

Ha fatto appello alla “libertà di pensiero” e ha spiegato che le considerazioni scritte su twitter sono “opinioni del tutto personali”, espresse “fuori dall’attività di insegnamento”. Così Castrucci ha risposto al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Stefano Pagliantini che gli aveva chiesto un incontro dopo le polemiche esplose per il suo tweet a favore Hitler. A riferirlo ai giornalisti è stato Pagliantini che stamattina aveva inviato un’e-mail a Castrucci chiedendo di incontrarlo per un chiarimento.

“Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”, la frase, accompagnata da una foto di Hitler, apparsa il 30 novembre sul profilo del professor Emanuele Castrucci, aveva provocato critiche sui social di vari esponenti politici come Emanuele Fiano e Andrea Orlando. Così come l’iniziale presa di posizione, ritenuta troppo lieve, del rettore di Siena, Francesco Frati: “Il professor Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità”.

Frati, in seguito, aveva inasprito la sua posizione esprimendo una ferma condanna per le “vergognose esternazioni del prof Castrucci” che “offendono la sensibilità dell’intero Ateneo. Ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”. Il nuovo tweet è stato poi rilanciato anche sul sito ufficiale dell’Università della città toscana.