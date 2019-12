Tentato sequestro di imprenditore, due arresti a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Due reggiani di origine campana, Antonio Cerqua di 56 anni e Salvatore Guzzo, di 47 anni, entrambi residenti a Reggio Emilia sono stati arrestati per tentato sequestro di persona a scopo estorsivo e rapina a mano armata in concorso e ora sono nel carcere di via Settembrini. L’operazione,sul nostro territorio, è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna insieme ai colleghi di Reggio che li hanno aiutati per la loro individuazione.

Per la stessa accusa ieri, nelle province di Milano, Verona e Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e della Compagnia di Corsico (Milano) hanno dato esecuzione a un decreto di fermo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, emesso nei confronti di 6 soggetti e proceduto al fermo di iniziativa nei confronti di altre 5 persone (fra cui i due arrestati a Reggio, ndr).

La vittima e’ un imprenditore di Bologna attivo nel settore informatico per il cui riscatto i rapinatori volevano chiedere due milioni. Stamattina, a Napoli e Modena, gli stessi reparti hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bologna a carico di 6 individui (2 dei quali anche destinatari del fermo di indiziato di delitto per tentato sequestro di persona) per rapina aggravata in concorso.

Ulteriori dettagli dopo la conferenza stampa che si sta tenendo alle 12 nella sala “Scantamburlo” del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.