Smog, l’area migliora: sospese le misure emergenziali

REGGIO EMILIA – L’aria e’ meno inquinata e allora da domani tornano nel cassetto in tutta l’Emilia-Romagna, quindi anche a Reggio Emilia, le misure emergenziali anti-smog. Restano invece i normali divieti previsti per i mezzi piu’ inquinanti durante la stagione invernale. Da ieri, mercoledi’, la concentrazione di polveri nell’aria e’ tornata sotto le soglie di legge e in base alle norme condivide dai principali centri urbani vengono sospesi i divieti supplementari. Dunque bollino verde di Arpae, che non prevede altri sforamenti delle Pm10 per i prossimi giorni. Le misure emergenziali erano scattate dalla giornata di martedi’ in seguito a tre giorni consecutivi di superamento dei limiti sulle polveri sottili.