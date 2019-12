REGGIO EMILIA – Aggressione in via Miselli a Sesso dove un uomo di 30 anni, ieri sera, è stato sfregiato al volto per una lite avvenuta per futili motivi. Ieri sera la polizia è intervenuta sul posto ed è riuscita ad identificare l’aggressore che è un brasiliano, pluripregiudicato 22enne che è stato denunciato per lesioni personali aggravate.