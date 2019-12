S. Ilario, incendio in una palazzina: nove intossicati

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Nove persone sono rimate intossicate in un incendio che è avvenuto a S. Ilario questa sera dove, in uno scantinato di una palazzina a tre piani, in via Manfredi, i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere una pensionata con una nipotina e un bambino. Il fumo è salito verso l’alto e ha provocato problemi respiratori a loro e ad altre tre sei persone. Sul posto sono arrivate due ambulanze e il personale dell’automedica per visitare gli intossicati. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per una visita di controllo.