Russia bandita dalle Olimpiadi per lo scandalo doping

REGGIO EMILIA – L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha bandito la Russia dalla partecipazione ai principali tornei sportivi internazionali, tra cui le Olimpiadi e i Campionati del mondo, per un periodo di quattro anni. Lo riporta la Tass. Il comitato esecutivo della Wada ha preso la decisione dopo aver concluso che Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false ed eliminando i file collegati a test antidoping positivi che avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati.

La nazionale di calcio russa non potrà partecipare ai Mondiali del 2022 sotto la bandiera russa ma solo “su base neutrale” a causa delle sanzioni imposte a Mosca per quattro anni per il doping.

Il Comitato Esecutivo dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha stabilito altresì che la Russia, nel periodo stabilito, non potrà ospitare o concorrere all’assegnazione d’importanti tornei sportivi internazionali. Il Comitato Esecutivo della Wada ha anche stabilito che i funzionari statali russi, nonché i funzionari del Comitato Olimpico Russo (Roc) e del Comitato Paralimpico Russo (Rpc), sono stati banditi dal partecipare a tutti i maggiori tornei sportivi internazionali, sempre per un periodo di quattro anni.

La Russia è coinvolta in scandali sul doping da quando un rapporto del 2015 commissionato dalla Wada ha trovato prove del doping di massa nell’atletica russa; da allora molti dei suoi atleti non hanno partecipato alle ultime due Olimpiadi e il Paese è stato privato completamente della sua bandiera ai Giochi invernali di Pyeongchang dell’anno scorso, come punizione per aver insabbiato il doping di Stato ai Giochi di Sochi del 2014. Mosca ha ammesso i problemi ma ha negato l’accusa di aver organizzato il doping di Stato.

La Russia sfiderà la sentenza dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada) presso la Corte di arbitrato per lo sport (Cas) con sede a Losanna dopo che la questione verrà discussa dall’agenzia russa antidoping (Rusada). Lo ha detto Svetlana Zhurova, primo vicepresidente del commissione internazionale della Duma, la camera bassa del Parlamento russo. “Il 19 dicembre si terrà una riunione del Consiglio di vigilanza della Rusada: deciderà se la Rusada accetta queste raccomandazioni o meno. E il tribunale di Losanna in seguito”, ha affermato. “Sono sicura al 100% che la Russia andrà in tribunale perché dobbiamo difendere i nostri atleti”, ha affermato, citata dalla Tass.