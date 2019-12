ROLO (Reggio Emilia) – Incendio sul tetto di un’azienda, del settore tessile, a Rolo in via Tarsia. A causa di un surriscaldamento della guaina impermeabilizzante, durante alcuni lavori di ripristino guaina, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto l’impianto fotovoltaico. Dopo l’estinzione si è reso necessario un lungo e delicato intervento di sezionamento elettrico dell’intero impianto fotovoltaico. Ci sono anche due feriti: un operaio sul tetto che si è ferito a una mano e un altro che è rimasto intossicato. Per fortuna non sono gravi.

Foto 2 di 2