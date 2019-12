Rivalta, giovane arrestato per spaccio

REGGIO EMILIA – Un ventiduenne è stato arrestato sabato pomeriggio in via Bedeschi, a Rivalta, dal nucleo antidegrado della polizia locale di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: il ragazzo, già conosciuto alla giustizia, aveva quasi trenta pasticche di ecstasy e involucri di mdma, ketamina e marijuana. Fondamentali a fini delle indagini sono state le segnalazioni dei residenti della zona, insospettiti da uno strano via vai di giovanissimi e dal girovagare dell’uomo senza una meta nel quartiere Peep.

L’arresto è avvenuto sabato. Il ventiduenne era fermo lungo via Bedeschi con un telefonino in mano, evidentemente in attesa di compratori: dopo aver ricevuto una chiamata, infatti, il ragazzo ha iniziato ad armeggiare con il risvolto dei pantaloni per estrarre lo stupefacente. Avvicinato immediatamente dalla pattuglia, il ragazzo è stato colto di sorpresa e bloccato. Messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha subito consegnato agli agenti due involucri custoditi all’interno di un pacchetto di sigarette, il primo contenente ketamina e il secondo con polvere di Mdma.

La Municipale ha passato al setaccio anche l’abitazione del 22enne e ha trovato 28 pasticche di ecstasy e alcuni grammi di diverse sostanze stupefacenti: metanfetamina, Mdma, ketamina e marijuana. Nell’abitazione del 22enne, inoltre, sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento degli stupefacenti e oltre 500 euro in banconote di vario taglio: per questo motivo è stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stamattina il giudice ha convalidato l’arresto del giovane e ha disposto per lui i domiciliari in attesa del processo.