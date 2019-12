Regionali, la Lega corteggia la Rubertelli

REGGIO EMILIA – La Lega corteggia Cinzia Rubertelli. Da qualche tempo il Carroccio, che nel congresso di oggi a Milano ha approvato il nuovo statuto, sta cercando di convincere la capogruppo di Alleanza civica in consiglio comunale (candidata a sindaco per due volte a Reggio Emilia), a correre per il partito di Salvini alle regionali.

La strategia è quella di andare a pescare voti al centro, in un elettorato moderato che la Rubertelli rappresenta e che le ha consegnato quasi 4mila e 500 voti alle ultime elezioni comunali (non a caso a Modena la Lega ha candidato Isabella Bertolini, ex parlamentare di Forza Italia). L’imprenditrice reggiana ci sta riflettendo e nelle prossime ore si saprà se darà il via libera alla sua candidatura (anche se pare propensa ad accettare l’offerta).

La Rubertelli, lo ricordiamo, alle ultime elezioni regionali aveva fatto corsa a sé con la sua Alleanza civica che, al ballottaggio, aveva mantenuto un atteggiamento ambiguo su Roberto Salati, candidato del centrodestra dicendo, in sostanza, che non si sarebbe apparentata con il centrodestra, ma proponendo ai propri elettori di “non votare per il passato e favorire il cambiamento”.

Ora l’ex candidato sindaco si trova di nuovo al bivio e dovrà decidere se candidarsi, o meno, per il cambiamento, ma questa volta in Regione.