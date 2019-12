Regionali, Fratelli d’Italia: ecco i candidati

REGGIO EMILIA – Oggi pomeriggio la sala congressi dell’Hotel Notarie ha ospitato la presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia. All’evento hanno preso parte diversi esponenti di spicco del centrodestra ed era presente anche Galeazzo Bignami, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni.

Soddisfatto Alberto Bizzocchi, che ha commentato così la rosa dei candidati: “Confido in questa squadra, composta da figure di valore, gente che conosce il territorio e che rappresenta l’Emilia del cambiamento” così il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia che ha concluso dicendo: “Ringrazio chi ha avuto il coraggio di scendere in campo, chi ha accettato la sfida a testa alta, siamo pronti a liberare l’Emilia”.

I candidati sono. Patrizia Martini. Ex insegnante, moglie e mamma. Vive a Reggio Emilia. Originaria di Modena, fu costretta a lasciare l’insegnamento dopo aver perso la vista e da allora si batte con coraggio per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città e in provincia. Alessandro Aragona, laurea in Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali. Funzionario di banca, Responsabile Regionale del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi.

Maria Cristina Camurri, insegnante, la voce di Fratelli d’Italia nella Bassa reggiana. Consigliere comunale presso il Comune di Rolo. Debora Tondelli, commerciante, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vetto. Punto di riferimento in Appennino e nei borghi del Crinale.

Antonio Margini, libero professionista, di Montecchio. Tra i genitori vittime dello scandalo di Bibbiano e punto di riferimento delle famiglie alle prese con le dure vicende che hanno coinvolto i servizi sociali della Val d’Enza. Lorenzo Melioli, imprenditore, ex presidente di Confagricoltura, da sempre impegnato nella difesa degli agricoltori del territorio. Alle spalle una lunga carriera tra le fila di Alleanza Nazionale.