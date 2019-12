Regionali, Benini (M5S) lancia da Reggio i 10 punti dell’economia

REGGIO EMILIA – Venerdì 27 dicembre alle 11 a Reggio Emilia al biobar “Mangiamore” in piazza Fontanesi angolo via ponte Besolario 2/, locale nato grazie al microcredito finanziato con i tagli degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, il candidato presidente per l’Emilia-Romagna Simone Benini presenterà i candidati del collegio di Reggio Emilia e lancerà dieci priorità per le piccole imprese ed il commercio dell’Emilia-Romagna che Benini condensa in un concetto: “il futuro vivibile è piccolo. ecologico e vicino”.

Alla conferenza stampa saranno presenti: Simone Benini, candidato presidente Emilia Romagna, i candidati consiglieri Natascia Cersosimo, Norberto Vaccari, Vincenzo Riccobene, Luisa Catellani, Gianni Bertucci. La candidata Paola Soragni non potrà essere presente per un impegno precedentemente assunto.