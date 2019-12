Regionali, Aragona inaugura la sede elettorale

REGGIO EMILIA – Sabato 7 dicembre Alessandro Aragona, candidato alle Regionali 2020 per Fratelli d’Italia, inaugurerà la sua sede elettorale in via Farini 8/c, in centro a Reggio Emilia.

Dopo il convegno alle Notarie, che si terrà alle 16, i cittadini potranno quindi recarsi nella nuova sede per interfacciarsi con il candidato, portando idee e proposte, ma anche problematiche e quesiti da affrontare durate la campagna elettorale. Tra i partecipanti saranno presenti personalità di spicco del centrodestra emiliano, confermando l’evento come occasione di incontro e confronto particolarmente importante.

L’inaugurazione fa parte di un ciclo di incontri tra il candidato ed i cittadini, tra i quali c’è anche la partecipazione del giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam giovedì 5 alle 17.30 all’Agriturismo il Bove a Sesso.