Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 20 dicembre e che gli eventi vanno fino a domenica 22 dicembre.

Città

Teatro Valli: Pfm e Fiorella Mannoia. La grande musica di Leggera sbarca questo fine settimana al Teatro Valli. Venerdì 20 arriva un pezzo di storia della nostra musica migliore, PFM Canta De Andrè Anniversary Tour, per un omaggio a quello che fu uno dei sodalizi più proficui della musica italia e infine sabato 21 Fiorella Mannoia con il suo Personale Tour tornerà a calcare il palco del Valli che le ha sempre riservato grandi soddisfazioni. Inizio concerti ore 21. I biglietti dei concerti sono disponibili nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Valli.

Teatro Ariosto: domenica alle 18 “Una musica da favola”, omaggio a Gianni Rodari – Orchestra di Fiati di Reggio Emilia “Filarmonica Città del Tricolore” – Stefano Tincani direttore, Matteo Razzini voce narrante – musiche di Alexander Borodin, Jan van der Roost, Philippe Sparke, Sammy Nestico. Le prenotazioni online del concerto sono esaurite: restano disponibili alcune decine di posti che saranno messi a disposizione del pubblico direttamente a Teatro dalle ore 15,30 del 22 dicembre fino a esaurimento – Info e prenotazioni: “Filarmonica Città del Tricolore” tel. 328.0214056; 346.7315793.

Teatro Cavallerizza: debutta al Teatro Cavallerizza venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle 20.30 la nuova creazione di Festina Lente Teatro “Ubu al Luna Park” liberamente tratta dall’Ubu Re di Alfred Jarry, regia di Andreina Garella, che cura il progetto di teatro e salute mentale insieme a Mario Fontanini, realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna Ausl Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Emilia, Scandiano, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Associazione Sostegno e Zucchero.

Fonderia: sabato alle 20.30, alla Fonderia di via della Costituzione, sede della fondazione nazionale della danza/Aterballetto, Agora Coaching Project in “Made in Italy 23.0”, – spettacolo di danza – coreografie di Ricardo Fernando ed Emanuele Soavi. Info: Fonderia-Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto tel. 0522.273011; 334.1023554

Teatro San Prospero: Il racconto di una vita. Di un prima e di un dopo che non sembrano appartenere alla stessa persona: questa l’essenza del monologo, “In principio era un baby parking”, di e con Roberto De Ruvo, che andrà in scena sabato 21 dicembre al Nuovo Teatro San Prospero di Reggio Emilia.

Chiesa di San Prospero: la VII edizione del Presepe Vivente avrà inizio sabato 21 dicembre alle ore 16 sul sagrato della chiesa di San Prospero, nel centro storico della città, con il saluto delle autorità comunali. Da qui il corteo di angeli, pastori, musicanti e zampognari accompagnerà Maria e Giuseppe lungo le vie del centro, per fermarsi in adorazione della Sacra Famiglia sul sagrato del Duomo. Al termine della manifestazione, ad accogliere Maria, Giuseppe e Gesù in piazza Prampolini è prevista la presenza del vescovo Massimo Camisasca.

San Francesco da Paola: venerdì alle 21, nella cappella musicale di San Francesco da Paola, il Concerto F.A.R. (Famiglia Artistica Reggiana). Concerto di Natale “Rorate Coeli” – Polifonie per il Natale dal Rinascimento Europeo – Silvia Perucchetti direttore. Info: Famiglia Artistica Reggiana tel 0522.580362.

Chiesa di San Spiridione: sabato alle 21, nella chiesa di San Spiridione, concerto di Natale – Coro Monte Cusna di Reggio Emilia – canti della tradizione popolare e natalizia. Ingresso a offerta libera (ricavato a favore della Mensa del Vescovo) – Info: Istituto San Vincenzo tel. 0522.451011; Coro Monte Cusna tel. 335.1039967.

Chiesa di Santo Stefano: domenica alle 18, nella chiesa di Santo Stefano, Soli Deo Gloria – concerti d’organo nelle chiese; “Il peso della leggerezza” – Marco Frezzato violoncello piccolo, violoncello romantico, violoncello moderno, Matteo Mela chitarra barocca, chitarra romantica, chitarra moderna – musiche di F. Rognoni Taeggio, N. Matteis, L. Roncalli, L. R. Legnani, R. Schumann, R. Gnattali, A. Piazzolla. Info: Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo” Sede “Achille Peri” di Reggio Emilia tel. 0522.456782; 339.3940620.

Chiesa Immacolata Concezione: domenica alle 19 “Concerto di Natale – Coro di Natale Unità Pastorale Casa di Nazareth – c/o Chiesa Parrocchiale Immacolata Concezione, via Bismantova 18. Le offerte raccolte saranno devolute alla nuova missione in Amazzonia, attraverso il Centro Missionario Diocesano – Info: Chiesa Parrocchiale Immacolata Concezione tel. 0522.280840.

Piazza Prampolini: da sabato a lunedì Natale in piazza – esposizione e vendita di prodotti della tradizione agroalimentare – piazza Prampolini – tutto il giorno – Info: Coldiretti tel. 0522.936000; Comune tel. 0522.585157.

Ente Fiere: domenica, dalle 9 alle 18, “La Soffitta in Fiera”, mostra mercato di collezionismo, vintage, oggettistica, oggetti usati, antiquariato, libri; Delizie & Sapori – area dedicata a prodotti tipici ed enogastronomici in cui si potranno assaporare gustose eccellenze del territorio. Info: Expo Fiere tel. 347.6811710; 348.9030832; Terminal One tel. 0522.232602.

Provincia

Quattro Castella: sabato in piazza Dante Alighieri, dalle 16 alle 19,30, Presepe vivente e mercatino natalizio dalle 10 alle 19,30. Info: Villici delle Quattro Castella tel. 339.6512492; Comune tel. 0522.247824

Bibbiano: domenica alle 21, al teatro Metropolis, Orchestra Giovanile di Quattro Castella. Info: Fondazione Grade Onlus tel. 0522.296623-296888; Associazione “Futuro in Musica” e-mail futuroinmusica@gmail.com.

Montecchio: domenica, tutto il giorno, in centro storico, “Mercatino del riuso “Robi veci” – mercato dell’antiquariato e del riutilizzo “Robi veci” che propone una vasta scelta di pezzi antichi e moderni. Info: Comune tel. 0522.861864.

Rubiera: sabato alle 21, al teatro Herberia, “Rubiera in musica – eccellenze rubieresi”, con i cori di Rubiera, San Faustino e Fontana diretti dal M° Maurizio Tirelli. Info: Comune tel. 0522.622291.

Bagnolo: domenica alle 20.45 alla chiesa Bagnolo in Piano (RE) si terrà il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale giunto quest’anno alla XXII^ edizione. Sarà eseguito l’Oratorio di Natale dell’autore francese Camelle Saint-Saens per soli coro e orchestra. I solisti saranno Sara Fornaciari e Sofia Mazza soprani; Morena Vellani contralto, Marco Guidorizzi tenore e Fabio Miari baritono. Luigi Fontana all’organo, Davide Burani all’arpa e il quartetto d’archi SiviS. Le parti corali saranno eseguite dalla Corale S. Francesco da Paola di Bagnolo in Piano unita al Schola Cantorum della Basilica della Visitazione di Maria di Bagnolo Mella (BS) sotto la direzione di Primo Iotti.

San Martino in Rio: sabato alla sala Aragona della Rocca Estense, ore 21, “Notte d’incanto-il senso dell’attesa”. Beata Anna Sokolowska soprano, Sabina Frondi flauto, Laura Bruzzone arpa celtica e arpa da concerto. Info: Comune tel. 0522.636709.

Correggio: sabato “The Christmas Parade”-il Natale in piazza a Correggio – un vero e proprio “circo Barnum” augurerà un gioioso Natale, direzione artistica di Daniele Franci – corso Mazzini (zona orologio) – ore 17,30, ore 18 e ore 18,30 – Info: Informaturismo tel. 0522.631770.

Novellara: domenica “Natale in Piazza-Merry Hollywood!”, fuochi, magie, musiche, attori, danzatori, acrobati, personaggi fantastici, personaggi reali e l’immaginazione della Fincardinale – piazza Unità d’Italia – ore 17,30, 18 e 18,30 – Info: Teatro della Rocca Franco Tagliavini tel. 0522.655407.

Gualtieri: domenica alle 21, alla sala del Popolo di Palazzo Greppi, Concerto di Natale – Complesso Bandistico di Santa Vittoria; Orchestra Giovanile di Santa Vittoria, Simone Copellini direttore; Corpo Filarmonico Primavera di Campagnola, Valerio Volpi direttore – brani tratti da colonne sonore e brani tipici della tradizione natalizia. Info: Comune tel. 0522.221869.

Toano: domenica “Mercatini di Natale”, bancarelle, zampognari, stands gastronomici – in centro storico – tutto il giorno; vieni a conoscere Babbo Natale! – ore 15,30 – Info: Pro Loco tel. 329.4116833.

Castelnovo Monti: domenica “Il Natale né Monti”, shopping, eventi e gastronomia; mercatino in centro storico, artigianato, prodotti tipici – dalle ore 10; giochi di Natale in piazza, animazione per bambini – piazza Peretti – ore 15 – Info: Comune tel. 0522.610111.

Villa Minozzo: domenica Fiera d’Inverno – mercatini di Natale, stands enogastronomici e street food, trampolieri e giochi di fuoco – piazza della Pace – ore 9 – Info: Pro Loco tel. 329.4116833