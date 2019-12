Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 13 dicembre e che gli eventi vanno fino a domenica 15 dicembre.

Città

Teatro Valli: nei panni del celebre chitarrista irriverente Dewey Finn (ruolo che fu di Jack Black), Lillo, alias Pasquale Petrolo (per questa occasione senza il compagno Greg). Ad accompagnarlo un cast di 25 performer e tre band dal vivo, con 14 protagonisti under 14, selezionati tra i 90 allievi dell’Accademia Sistina. Il musical andrà in scena venerdì alle 20.30, sabato alle 15,30 (fuori abbonamento) e 20,30, domenica alle 20,30 al Teatro Valli.

Teatro Piccolo Orologio: La commedia degli inganni, una mascherata in grande stile dove i motori sono l’amore, il desiderio, il possesso e il travestimento è la scintilla primaria del caos: è La dodicesima notte di William Shakespeare. In scena il 14 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Piccolo Orologio, con la regia di Silvia Giulia Mendola, prodotto dalla compagnia PianoinBilico e GecobEventi.

San Prospero: la VII edizione del Presepe Vivente avrà inizio sabato 21 dicembre alle 16 sul sagrato della chiesa di San Prospero, nel centro storico della città, con il saluto delle autorità comunali. Da qui il corteo di angeli, pastori, musicanti e zampognari accompagnerà Maria e Giuseppe lungo le vie del centro, per fermarsi in adorazione della sacra famiglia sul sagrato del duomo. Al termine della manifestazione, ad accogliere Maria, Giuseppe e Gesù in piazza Prampolini è prevista la presenza del vescovo, monsignor Massimo Camisasca.

Sala del Tricolore: sabato alle 17, in sala del Tricolore, concerto di Natale con i Violini di Santa Vittoria, “denominazione d’origine popolare”: l’incredibile storia dei musicisti braccianti di Santa Vittoria.

Palazzo da Mosto: da sabato, fino al primo marzo, a Palazzo da Mosto la mostra su “Zavattini oltre i confini-Un protagonista della cultura internazionale”. Mostra documentaria dedicata a Cesare Zavattini (Luzzara, RE, 1902 – Roma, 1989) in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa. Info: Biblioteca Panizzi tel. 0522.456084; Fondazione Palazzo Magnani tel. 0522.444446.

Piazza Prampolini: sabato e domenica, in piazza Prampolini, il Mercatino Regionale Piemontese. Il Piemonte, i prodotti, le manifestazioni e il suo territorio: i produttori d’eccellenza piemontesi propongono prodotti tipici enogastronomici e artigianali. Dalle 9,30 alle 19,30.

Ente Fiere: sabato e domenica American Dreams Expo. Auto e moto americane, trucks americani, tuning, espositori a tema, street food. Dalle 10 alle 21 – Info: Expo Fiere Srl tel. 348.9030832; Terminal One tel. 0522.232602. Sempre sabato e domenica, all’ente fiere, esposizione europea di Colombicoltura. Campionato Europeo di colombi di razze italiane. Orari: 14 dicembre dalle 8,30 alle 18; 15 dicembre dalle 8 alle 14.

Chiesa di San Pietro e Prospero: sabato alle 20, alla chiesa di San Pietro e Prospero di via Emilia San Pietro, si terrà il concerto di Natale per il Mire (Maternità Infanzia Reggio Emilia). Coro della Scuola Steiner-Waldorf “Dodecaedro” di Reggio Emilia, Carolina Cabassi direttore; Coro di voci bianche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”, Daniela Veronesi direttore; Orchestra Giovanile “Florestano” dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”, Gabrielangela Spaggiari direttore. Musiche di J. Brahms, C. Saint-Saëns, C. Sevardi, D. Shostakovich, A. Vivaldi, canti natalizi tradizionali.

Chiesa di San Spiridione: sabato alle 21, alla chiesa di San Spiridione, concerto di Natale del Coro Monte Cusna di Reggio Emilia. Canti della tradizione popolare e natalizia.

Via Roma: sabato, tutto, il giorno, Viaromantiquaria. Articoli di arte e antiquariato, cose vecchie o usate, numismatica e filatelia, collezionismo, stampe e quadri antichi e simili – via Roma e piazza Scapinelli.

Parco delle Caprette: Laboratorio Lesignola s.c.s. in accordo con il Comitato locale promuove e organizza domenica la prima Festa di Natale al Parco delle Caprette di via Monte Cisa. Alle 14 è prevista l’inaugurazione del Mercatino di Natale con oggettistica fatta a mano frutto dei progetti di Laboratorio Lesignola s.c.s. mentre dalle 14,30 l’inizio delle attività ludiche con gli animali del parco rivolte ai più piccoli in cui esperti, all’interno del recinto, gli faranno conoscere il corretto modo di relazionarsi e accudire le caprette, i piccoli conigli e i grandi pony che permetteranno di vivere anche l’esperienza di un giro sulla loro groppa all’interno del parco.

Provincia

Montecchio: domenica “Un Natale da Favola”, oggetti artigianali, specialità gastronomiche, mercatino natalizio – in centro storico – tutto il giorno – Info: Pro Loco tel. 340.0563232; 347.4307207; Biblioteca comunale “A. Umiltà” tel. 0522.861864.

Quattro Castella: sabato alle 21, alla chiesa di S. Antonino di Quattro Castella, Concerto di Natale – “Quando le arti s’incontrano…” – Orchestra Giovanile di Quattro Castella.

Bibbiano: domenica la “Babbo Run-Rincorri Babbo Natale”. Corsa podistica non competitiva di 4 e 11 km a ritmo libero per le vie del paese – ritrovo ore 9 nella piazza centrale e partenza ore 10,30; al termine, tutti i partecipanti troveranno tè caldo e torte, polenta e gnocco fritto, giochi natalizi per bambini e animazioni – Info: Proloco tel. 392.965 5912.

Scandiano: sabato ore 15, al cinema teatro Boiardo, concerto di Natale – Corpo Bandistico “Città di Scandiano” e Boiardo Band (Istituto comprensivo M. M. Boiardo).

Casalgrande: domenica “Natale a Casalgrande”. Mercatino arte e ingegno, in centro storico,tutto il giorno; stage di danze popolari lucane – piazza Martiri della Libertà – dalle 15 alle 16; esibizione del gruppo folk “Tarantella Lucana” – piazza Martiri della Libertà – dalle 15,30 alle 17; esibizione del Coro Gospel “Faith Gospel Choir” – piazza Martiri della Libertà – ore 17 – Info: Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tel. 0522.998558.

Rubiera: sabato alle 21, alle pieve romanica di San Faustino, “Cantiamo il Natale”. Coro dei Ragazzi dell’Unità Pastorale Ensemble classico della Scuola di musica Doremi, Coro “San Faustino”, Coro Parrocchiale e Coro dei Giovani di Rubiera, Coro “Le Voix des Anges” della Comunità Francofona di Modena, Coro Polifonico di Reggio Emilia.

Bagnolo: domenica 15 dicembre, alle 17, ci sarà il secondo appuntamento della «Rassegna per famiglie e bambini» organizzata dall’Associazione Culturale «Quelli del 29» in sinergia con il comune di Bagnolo in Piano e Rio Saliceto. Al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano andrà in scena lo spettacolo per bambini «La Regina delle Nevi», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Raffaello Malesci.

Novellara: sabato e domenica “Not an ordinary Christmas”. Mercatino di Natale – artigianato artistico, specialità enogastronomiche e animazioni – in centro storico – dalle 15 alle 20 – Info: Comune tel. 0522.655459.

Correggio: sabato a Correggio, a palazzo dei Principi, “Giornata Tondelli – 1989-2019 Camere separate-Non molto distante nel tempo”. Ore 9,30; Dilettanti geniali-Sperimentazioni artistiche degli anni Ottanta; ore 15; Camere separate, trent’anni dopo-Legami: Handke-Tondelli e i pomeriggi dello scrittore; ore 15,30; Un’ostinata speranza: Delfini, D’Arzo, Tondelli; ore 16,30; Tondelli-Letture; ore 17,30 – Info: Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” Centro di documentazione “Pier Vittorio Tondelli” tel. 0522.693296.

Correggio: sabato e domenica, in corso Mazzini, dalle 9 alle 19, “Mercatino di Natale degli Artisti dell’Ingegno – mercatino di oggettistica e artigianato. Info: Pro Loco tel. 0522.641817; Comune tel. 0522.630711.

Guastalla: sabato e domenica a Guastalla “Chocomoments”, laboratori, animazioni, corners musicali e degustazioni di cioccolato – piazza Mazzini – dalle 10 alle 19; inaugurazione 13 dicembre ore 15 – Info: Uit (Ufficio Informazioni Turistiche) tel. 0522.839763.

Reggiolo: domenica Presepio vivente – piazza Martiri e via Veneto – ore 15,30 – Info: Comune tel. 0522.213713.

Casina: domenica “Natale in piazza”. Mercatini, vin brulé, gnocco fritto e cassagai; trampolieri luminosi, giochi di fuoco – in centro storico – dalle 10 alle 20; accensione dell’albero di Natale – ore 18 – Info: Comune tel. 0522.604711.

Castelnovo Monti: domenica “Il Natale né Monti”. Shopping, eventi e gastronomia; mercatino in centro storico, artigianato, prodotti tipici – dalle ore 10; Babbo Natale, evento itinerante con gli “Ottoni Matildici” – nelle vie del centro storico – dalle ore 15; giochi di Natale in piazza, animazione per bambini – piazza Peretti – ore 15; fuochi d’artificio – piazza Gramsci – ore 18,30 – Info: Comune tel. 0522.610111.