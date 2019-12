ReggiAMA, parte la campagna di crowdfunding

REGGIO EMILIA – Sabato 21 dicembre, alla “La Polveriera”, il presidente della Reggiana Luca Quintavalli e L’ad Mauro Caretti hanno esposto il nuovo progetto di “donation crowdfunding” che prende il nome dal sentimento incondizionato da sempre riservato alla squadra di Reggio Emilia: “ReggiAMA”. Testimonial del progetto stesso è Giuseppe Alessi, il mai dimenticato n. 10, ex capitano della Reggiana.

L’esperienza del “donation crowdfunding”, lanciata in occasione dei 100 anni della Reggiana, consente di avvicinare la città e la squadra tramite la raccolta di donazioni effettuate da privati e aziende, mirate a sostenere le molteplici attività, non solo sportive, della società. L’obiettivo principe è quello di trasformare ogni tifoso e ogni cittadino di Reggio Emilia in un vero e proprio sponsor della squadra, evitando il ricorso a investitori estranei alla città e alla sua storia. La raccolta fondi e il coinvolgimento di cittadini e tifosi reggiani, si chiuderà il 31 gennaio 2020.

Sarà possibile fare donazioni di 125 euro per i privati e 1.250 euro per le aziende, tramite web, gli store o la sede della società. In cambio la Reggiana garantisce la massima trasparenza sull’utilizzo dei fondi raccolti, tutti comunque destinati alla realizzazione di progetti che saranno resi pubblici e testimoniati in bilancio. Chi vorrà aderire farà qualcosa di più che sostenere la sua squadra del cuore, diverrà il protagonista di una nuova storia sportiva.