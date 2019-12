Pizzarotti appoggerà la lista civica di Bonaccini

REGGIO EMILIA – Anche gli esponenti di Italia in Comune, il movimento del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, faranno parte della lista civica di Stefano Bonaccini, con cui il governatore uscente dell’Emilia-Romagna si presentera’ alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. L’appoggio e’ stato formalizzato ieri a Bologna, nel corso della prima assemblea programmatica nazionale di Italia in Comune, alla presenza dello stesso presidente della Regione.

“Sono contento che gli amici di Italia in Comune siano in campo – dice Bonaccini, portando il suo saluto – voi avete portato un civismo propositivo e concreto, sono orgoglioso che farete parte della mia lista civica. Chiediamo insieme un voto per l’Emilia Romagna”. Secondo lo stesso Pizzarotti, “Bonaccini ha ben amministrato questa Regione e lo testimoniano i tanti sindaci e amministratori locali che hanno sottoscritto un appello per la sua ricandidatura.

Italia in Comune appoggera’ la lista del presidente, perche’ riteniamo che il percorso positivo intrapreso dal governatore in questi anni debba proseguire”. Secondo il sindaco ex M5s, “il centrosinistra qui, ora e adesso, deve tornare a rappresentare gli italiani delusi e sfiduciati, anche chi ultimamente e’ tornato a occupare liberamente e pacificamente le piazze. Ma finisca oggi il tempo di avere paura dell’avversario e dei percorsi timidi nelle scelte valoriali e ideali sul campo dei diritti, del lavoro e sul futuro dell’Italia”.

Per il coordinatore nazionale Alessio Pascucci, “Italia in Comune sta costruendo il campo largo dei progressisti e dei liberali, in un periodo in cui crescono la destra e i populismi. Ad aprile del prossimo anno organizzeremo il nostro primo congresso e sara’ una tappa importante per la nascita di questo campo. In Emilia-Romagna siamo per un voto a favore e non per coalizzarci contro qualcuno: Salvini parla di cambiamento senza neppure sapere che questa e’ tra le Regioni italiane con il maggior tasso di crescita e la minor disoccupazione. La vera sfida e’ quindi ripartire dai territori e dall’esperienza di chi, fra mille difficolta’ e con la scure continua dei tagli alle risorse applicate dai Governi nazionali, ha saputo ben amministrare”.

Secondo il vicecoordinatore nazionale, Michele Abbaticchio, “Italia in Comune sta crescendo e facendo numeri importanti. Dalla Puglia, che il prossimo anno andra’ a elezioni, sta lavorando con noi il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che assieme alla sua comunita’ sta attraversando un periodo difficile dovuto alla crisi dell’Ilva e alla situazione ambientale. Italia in Comune e’ vicina a tutto il territorio e ai cittadini di Taranto e al suo sindaco. In Emilia-Romagna come in Puglia, e come in tutte le altre Regioni, vogliamo costruire una alternativa forte e decisa alla destra e ai populismi” (fonte Dire).