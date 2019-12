Parco Acque Chiare, piantati oltre mille alberi

REGGIO EMILIA – Oggi il verde di Reggio Emilia è aumentato con la messa a dimora di 1.065 nuovi alberi messi a disposizione dalla Regione. Promossa dal Comune su un’idea lanciata nel 2015 dal Movimento 5 stelle, si è svolta per il quinto anno consecutivo la manifestazione “Alberi per il futuro”, iniziativa di forestazione urbana partecipata aperta a tutti i cittadini che interessa quest’anno circa 70.000 metri quadri nel parco delle Acque chiare.

L’iniziativa era prevista lo scorso 17 novembre ed era stata rinviata a causa di maltempo. L’obiettivo del Piano, che è a sua volta parte di un sistema di strategie e interventi per la sostenibilità e l’ambiente, è di mettere a dimora 50.000 piante in 5 anni per la mitigazione della Co2 e delle isole di calore e per andare incontro alle esigenze dei cittadini sulla mancanza di zone d’ombra nei parchi, migliorandone così la fruibilità.