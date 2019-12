Non gli piace l’albero di Natale, prende a sberle la moglie

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Tornato a casa ha scaraventato a terra l’albero di Natale che i figli minori avevano appena allestito con la mamma. Alle rimostranze della donna per l’atteggiamento violento tenuto dal compagno, l’uomo, probabilmente ubriaco, ha risposto andando su tutte le furie e, nonostante la presenza dei minori, ha incominciato a offendere e minacciare la donna, arrivando addirittura a schiaffeggiarla.

E’ successo in un’abitazione di Scandiano ieri sera poco prima delle 22. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Alla vista delle uniformi, però, l’uomo ha rincarato la dose, assumendo un atteggiamento minaccioso e violento anche nei confronti dei militari e cercando di impedire il loro accesso in casa. Riusciti ad immobilizzarlo gli uomini dell’Arma hanno potuto ricostruire i fatti accertando, inoltre, come l’episodio non fosse un caso isolato.

Nell’ultimo anno, infatti, l’uomo era più volte incappato in analoghi atteggiamenti, scemati in gravi vessazioni nei confronti della compagna, una 40enne residente a Scandiano. Accertati i fatti e considerata la flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato arrestato.