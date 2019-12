Nevica su tutta la provincia: disagi solo in montagna

REGGIO EMILIA – Sta nevicando su quasi tutta la nostra provincia. Fiocchi di neve dal Po fino all’Appennino (nella foto da Reggio Emilia Meteo la situazione a Felina). Le precipitazioni, in pianura, sono prevalentemente miste con momenti in cui nevica davvero e altre in cui la neve è mista ad acqua. Dipende anche dalle zone.

I primi accumuli al suolo, per fortuna, si trovano solo oltre i 300-400 metri, ma sono piuttosto scarsi e sotto i 5 centimetri almeno fino all’altezza di 600-700 metri. Strade pulite quindi in pianura e collina senza particolari disagi per la viabilità (se non il normale traffico da lavoro/scuola). La situazione peggiore sulla nostra montagna ssopra Castelnovo Monti dove bisogna stare attenti a circolare.

I mezzi spargisale sono al lavoro. La neve viene sgombrata solo sulle strade dove il manto nevoso supera i 5 centimetri. La precipitazione nevosa andrà ad esaurirsi verso la tarda mattinata e dovrebbe riprendere, più o meno con le stesse caratteristiche, nella notte fra giovedì e venerdì. Non si esclude la possibilità di locale gelicidio specie nei fondovalle dell’alto Appennino.