Milan sprecone, solo 0-0 con il Sassuolo

REGGIO EMILIA – Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Sassuolo sprecando diverse occasioni da gol. I primi a rendersi pericolosi sono gli ospiti, all’8′, quando Caputo tira alto. Salgono di tono i rossoneri e anche il match: al 13′ un tiro di Jack viene respinto da Pegolo; al 28′ Çalhanoğlu, in spaccata, non trova la porta; al 31′ segna Hernández con un gran sinistro, deviato, all’angolino, ma il Var annulla per un fallo di mano precedente di Kessie.

Dopo un gran tiro al 35′ di Kyriakopoulos non fermato da Donnarumma, al 41′ Bennacer fallisce una grande occasione: lanciato a rete, supera il portiere ma a porta vuota Berardi respinge la palla. Nella ripresa parte subito forte il Sassuolo: al 49′ Boga spreca. Poi il Milan ha diverse palle-gol ravvicinate: dal 52′ al 58′, ci provano senza fortuna Çalha, Jack e Paquetá. Al 70′ Bonaventura ha un’altra grande occasione: tira in area piccola con Pegolo che para. Traversa di Leão all’83’ che quattro minuti dopo prende un palo. Finisce 0-0.

Il tabellino

MILAN-SASSUOLO 0-0:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié (11′ st Paquetà), Bennacer, Bonaventura; Suso (41′ st Castillejo), Piatek (33′ st Leao), Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Rebic. Allenatore: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari (30′ st Romagna), Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli (24′ st Obiang); Berardi, Djuricic (24′ st Traorè), Boga; Caputo. A disposizione: Turati, Russo, Rogerio, Peluso, Tripaldelli, Muldur, Duncan, Mazzitelli, Bourabia, Raspadori. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: Ammoniti: Hernandez, Musacchio, Kessiè, Bonaventura, Paquetà (M), Toljan, Caputo, Locatelli, Marlon (S). Recupero: 1′ e 4′.