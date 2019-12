Migranti, un kit di benvenuto per i nuovi cittadini

REGGIO EMILIA – Un “kit di benvenuto” agli stranieri che ottengono la cittadinanza italiana. Lo consegna Reggio Emilia dove, per iniziativa del Comune, sara’ distribuito per la prima volta insieme a una copia della Costituzione il prossimo 18 dicembre, in occasione della giornata internazionale del migrante. All’interno del kit, una sorta di vademecum dei diritti fondamentali che si acquistano con la cittadinanza e un promemoria sui sevizi del Comune rivolti a tematiche interculturali, feste cittadine e nazionali, luoghi simbolo e culturali della citta’.

Nella pubblicazione anche una serie di cartoline realizzate dagli studenti di due scuole e due buoni offerti da Fondazione Reggio Children e Centro internazionale Loris Malaguzzi, un ingresso gratuito ad una mostra di Palazzo Magnani e due ingressi gratis per una partita di calcio e di rugby delle squadre cittadine. L’iniziativa, dice l’assessore al Welfare Daniele Marchi, “rafforza la scelta della nostra citta’ che ha deciso da tempo di celebrare il conferimento di cittadinanza non come un momento burocratico, ma con una cerimonia in sala del Tricolore in cui i nuovi cittadini giurano sulla Costituzione e cantano l’inno nazionale”.

E’ quindi “un momento solenne che da’ valore a questo importante passaggio nella vita delle persone”. Inoltre dal 12 al 21 dicembre e’ in programma in citta’ “D come ditutti”, rassegna di iniziative e incontri promossa dal Coordinamento dei diritti umani del Comune con diverse associazioni.