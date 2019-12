Maratona di Reggio Emilia, domenica la 24esima edizione

REGGIO EMILIA – In attesa di tingersi di tricolore nel 2020, quando ospiterà i campionati italiani Assoluti e Master, la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore si regala un’edizione 2019 da oltre 3mila partecipanti, circa quattrocento in più rispetto a un anno fa. L’appuntamento con lo sparo dello starter è per le ore 9 di domenica 8 dicembre, in Corso Garibaldi; come ormai noto, attenzione al senso di marcia, non più in direzione Piazza Gioberti, ma in direzione opposta, verso Piazza Roversi. Gli spettatori che vorranno partecipare…sono avvisati.

Coop Run 4 Charity Alleanza 3.0

Per il settimo anno consecutivo, la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore sarà accompagnata dalla “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, non competitiva di 4,2 km aperta a tutti, con ricavato a scopo benefico. L’appuntamento è per le ore 10 sempre di domenica 8 dicembre, con partenza a arrivo sulla linea dello start della maratona.

Costo dell’iscrizione 5 euro, con borraccia di alluminio griffata Coop in omaggio.

Iscrizioni presso Decathlon di Via Piemonte (per ogni iscrizione Decathlon verserà un euro aggiuntivo al fondo raccolta), Uisp Reggio Emilia, sedi delle 8 onlus partecipanti (Casina dei Bimbi, LILT, Associazione Diabetici, Emergency, Gast, Apro, Admo e Aima) e centro maratona-PalaBigi di via Guasco, in quest’ultimo caso anche domenica 8 dicembre mattina.

Centro Maratona

Come da tradizione è il PalaBigi di Via Guasco ad ospitare il centro maratona-expò. Orari di apertura: sabato 7 dicembre ore 10-20, domenica 8 dicembre apertura alle ore 7.

Il programma

Sabato 7 dicembre: ore 10 apertura centro maratona e inizio distribuzione pettorali, ore 14.30 presentazione del libro “Cammino e penso, la corsa tra passato e futuro” di Ermes Luppi a cura di Giorgio Bettelli, ore 15 workshop sui benefici della corsa a cura della dottoressa Ilaria Fiorillo, ore 16.15 presentazione della Run For Charity Coop Alleanza 3.0, ore 17 presentazione percorso, ore 18 presentazione top runner, ore 20 chiusura centro maratona.

Domenica 8 dicembre: ore 7 apertura centro maratona, ore 8.30 termine distribuzione pettorali. Corso Garibaldi: ore 8.55 partenza gara disabili, ore 9 partenza maratona, ore 10 partenza Run For Charity Coop Alleanza 3.0, ore 11.15 inizio arrivi maratona, ore 11.30 inizio premiazioni, ore 15 termine manifestazione.

Top runner

Le liste sono suscettibili di qualche variazione.

Donne (pacemaker Luca De Francesco): Nikolina Sustic (Croazia), Marija Vrajic (Croazia), Fruzsina Bakonyi (Ungheria), Teresa Montrone (Atl. Locorotondo), Vira Ovcharuk (Ucraina), Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia), Federica Moroni (Golden Club Rimini), Federica Proietti (Corradini Rubiera), Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona), Monica Carlin (Valsugana Trentino), Luisa Gelmi (Gruppo Alpinistico Vertovese BG), Francesca Bravi (Grottini Team), Katia De Angelis (Grottini Team), Elisabetta Albertini (Pol. Rubiera), Manuela Marcolini (3.30 Road and Trail Team), Jane Bethany Thompson (Inghilterra, Circolo Minerva Parma), Cristina Gogna (Atl. Verbano).

Uomini (pacemaker Vasyl Matviychuk): Jean Baptiste Simukeka (Ruanda, GS Orecchiella Garfagnana), Francesco Bona (Aeronautica Militare), Ahmed Nasef (Atl. Desio), Tariq Bamaarouf (Marocco, Atl. Desio), Julius Rono Kipngetich (Kenia, Atl. Recanati), Youness Zitouni (Marocco, Pod. Il Laghetto), Youssef Sbaai (Marocco, Team Marathon), Andrea Soffientini (Azzurra Garbagnate Milano), Mohamed Moro (Fratellanza 1874), Ousman Jaiteh (Gambia, Trentino Running Team), Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona), Marco Boffo (Brema Running Team), Francois Marzetta (DK Runners Milano), Matteo Vecchia (DK Runners Milano), Davide Scarabelli (Pol. Scandianese), Marco Menegardi (Bergamo Stars Atletica), Marco Ferrari (Atl. Paratico), Roberto Rondoni (Pol. Scandianese), Youssef Aich (Marocco, Mondragone in Corsa), Smail Charfaoui (Marocco, Atl. CorriFerrara), Stefano Velatta (Atl. Paratico).

Gli elenchi non sono in ordine di accredito/personale.

Iscrizioni last minute

Per le iscrizioni alla maratona c’è la possibilità di iscriversi direttamente al centro maratona-Palabigi, sabato 7 dicembre (70 euro), salvo esaurimento pettorali.

Campionato regionale Uisp

La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore 2019 sarà valida per il campionato regionale Uisp di specialità.

WhatsApp

Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore presente anche su WhatsApp con un numero dedicato (334-5455222), a disposizione per info sulla manifestazione.