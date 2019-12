La coop Panta Rei festeggia vent’anni

REGGIO EMILIA – La cooperativa sociale di Reggio Emilia Panta Rei, una delle piu’ importanti realta’ educative dell’Emilia-Romagna e leader di settore all’interno di Confcooperative compie vent’anni. Nata da un’incubazione d’impresa da parte di Reggio Children nel 1999, gestisce in convenzione con il Comune 4 strutture in citta’ piu’ altre a Modena e in Lombardia, per un totale di 716 bambini da 0-6 anni iscritti a nidi e scuole dell’infanzia. La cooperativa sociale reggiana conta oggi 194 lavoratori, con una presenza femminile pari al 96,9%.

La relazione con Reggio Children, dice la presidente Franca Mallica “non solo non si e’ mai interrotta, ma si e’ trasformata in una collaborazione continuativa che ci ha consentito di accrescere l’importanza dei progetti seguiti, di portare le nostre attivita’ su altri territori e di qualificarci anche sulla formazione del personale con ruolo educativo, sulla consulenza, il tutoraggio e i progetti di fattibilita’ relativi sia all’apertura di nuove strutture educative sia all’avvio di nuovi servizi e progetti pedagogici”. I festeggiamenti per i 20 anni di attivita’ si svolgeranno a Reggio giovedi’, a partire dalle 18 negli spazi del “Binario 49”.