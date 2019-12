La Borgonzoni: “Castelnovo Monti? Non dovevo esserci”. Ma il suo profilo Facebook la smentisce

REGGIO EMILIA – “Segnalo che a Castelnovo Monti, molto banalmente, la mia presenza non è mai stata prevista”. Risponde così oggi, sulla Gazzetta di Reggio, Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, per giustificare il fatto che ieri sera, nel capoluogo montano, ci fosse solo il leader della Lega e non anche lei all’incontro con i cittadini.

Purtroppo, per la Borgonzoni, la sua affermazione è facilmente smentibile perché, come vi possiamo mostrare, lei stessa, sulla sua pagina Facebook, sei ore prima dell’evento, aveva annunciato la sua presenza a Castelnovo Monti con tanto di immagine che la ritraeva con Salvini con, sullo sfondo, la Pietra di Bismantova.

“Buon pomeriggio Amici!”, postava la senatrice della Lega. “Verso le 15,10 sarò in diretta su Rai Tre a mezzorainpiù. Alle 18.30 invece, per chi può, ci vediamo in provincia di Reggio Emilia con Matteo Salvini”. Peccato che nessuno l’abbia vista in piazza a Castelnovo Monti.