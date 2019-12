Iren Ambiente, attacco informatico: sito in tilt

REGGIO EMILIA – I sistemi informatici di Iren Ambiente sono da ieri fuori uso per un tentativo di intrusione di pirati del web nei server aziendali. Da verifiche effettuate in queste ore, tuttavia, risulta che l’attacco non e’ riuscito e non sono stati rubati dati sensibili. Le misure di sicurezza previste, tuttavia hanno interrotto l’attivita’ dei sistemi.

Oltre al sito internet della societa’, a cui i tecnici stanno lavorando per ripristinarlo, sono in tilt anche i numeri verdi di contatto con gli utenti. Regolarmente operativi, invece, i numeri per le chiamate di emergenza nei servizi di acqua, luce e gas. I cittadini che avessero necessita’ di contattare IrenAmbiente possono farlo tramite il profilo Facebook dell’azienda, dove e’ attiva una chat con gli operatori.