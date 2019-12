Imprese, Unindustria lancia il distretto digitale

REGGIO EMILIA – “Digitale” resta la parola d’ordine di Unindustria Reggio Emilia, che nel futuro della citta’ del Tricolore vede un vero e proprio distretto dedicato a questa tecnologia. Lo ribadisce il presidente Fabio Storchi oggi, nel tradizionale incontro di fine anno con le imprese associate.

“La diffusione della cultura digitale e’ diventata ormai uno dei fattori imprescindibili anche per lo sviluppo del sistema economico reggiano. In tale prospettiva, e’ ormai indispensabile creare a Reggio Emilia un vero e proprio distretto digitale”, afferma.

“Un insieme sofisticato – puntualizza Storchi – costituito non solo da imprese digitali, ma anche da universita’, fabbriche modello, learning center, incubatori di start-up, luoghi di co-working e di trasferimento tecnologico”. Bene quindi per il presidente il corso di laurea in Marketing digitale di Unimore, inaugurato nei mesi scorsi, “che rappresenta sia la prima tempestiva risposta a una domanda del sistema produttivo, sia il primo passo verso la costituzione di un vero e proprio Campus universitario dedicato ai saperi digitali”.

Il “mondo – conclude Storchi – cambia e gli industriali reggiani con la loro associazione hanno deciso di partecipare al cambiamento”. Con l’occasione e’ stato assegnato il premio italiano per la meccatronica, andato nella sua tredicesima edizione all’azienda di Longarone (Belluno), entrata nel 2003 nel gruppo Bucci di Faenza, che progetta e produce impianti e linee robotizzate per l’automazione in campo industriale, medicale ed ospedaliero. La start up piu’ innovativa dell’anno e’ invece la “Yape” (Your Autonomous Pony Express) di Milano, che ha progettato un robot per le consegne a domicilio a guida automatizzata.