REGGIO EMILIA – Un’auto è finita contro un albero e poi si è ribaltata, poco dopo la mezzanotte, mentre viaggiava su Vertoiba a Gavassa ed è finita nel torrente Rodano. A bordo del mezzo c’erano un uomo di 41 anni e una donna di 44 anni. Per loro fortuna l’acqua dentro al torrente non era alta e la macchina, quindi, non è affondata completamente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, con un’autogru, sono riusciti ad estrarre la macchina e a tirare fuori l’uomo e la donna dall’auto. I due sono stati portati in ospedale al Santa Maria Nuova dalle ambulanze inviate dal 118. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Sul posto anche la polizia municipale di Reggio che dovrà chiarire le cause dell’incidente.