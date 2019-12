Fiere, capannoni di nuovo all’asta il 18 dicembre

REGGIO EMILIA – E’ fissata il prossimo 18 dicembre la nuova asta per la vendita del complesso delle fiere di Reggio Emilia. Lo scorso novembre, per gli immobili della societa’ finita in liquidazione nel 2015, e’ giunta un’offerta cauzionata di 6,8 milioni ritenuta congrua dagli organi della procedura e il cui prezzo sara’ la base d’asta della prossima gara.

Altre due offerte sono state ricevute rispettivamente per l’area di Mancasale Nord e per l’area di Fora di Cavola, entrambi di proprieta’ delle Fiere, ma i prezzi sono risultati troppo inferiori ai valori delle aree e sono stati per il momento rifiutati dai liquidatori. Che infine metteranno in vendita le aree di Cavriago nei primi mesi del 2020.