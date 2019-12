Elezioni regionali, ecco i candidati del M5S

REGGIO EMILIA – Il Movimento 5 Stelle ha scelto, sulla piattaforma Rousseau, i nomi dei candidati al consiglio regionale. Sono Natascia Cersosimo 106 voti, Paola Soragni 92 voti, Norberto Vaccari 86 voti, Vincenzo Riccobene 86 voti, Luisa Catellani 60 voti e Gianni Bertucci 35 voti.

Natascia Cersosismo, la più votata, è consigliere comunale a Cavriago (è stata candidato sindaco alle ultime amministrative, ndr). Della Cersosimo si era anche parlato come una possibile candidata alla presidenza della Regione. Ma ha fatto sapere lei stessa su Facebook: “Per questa sfida cosi’ importante e impegnativa con umilta’ vi dico che ho visto altri ottimi candidati in lista da altre province che potrebbero affrontare molto meglio di me la sfida per la presidenza della Regione”.

Paola Soragni, avvocato, invece, è consigliere comunale alla sua seconda legislatura del M5s a Reggio Emilia, mentre Norberto Vaccari, architetto, è un ex consigliere comunale pentastellato che cinque anni fa si candidò a sindaco di Reggio per i Cinque Stelle. Vincenzo Riccobene è un informatico, Luisa Catellani, promotrice del gruppo imprenditori emiliani, mentre Gianni Bertucci è pure lui consigliere comunale dei pentastellati in questa legislatura.