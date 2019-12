David Sassoli a Reggio Emilia per la festa del Tricolore

REGGIO EMILIA – La Giornata nazionale della Bandiera, 223° anniversario del Primo Tricolore, il prossimo 7 gennaio 2020, a Reggio Emilia è celebrata e dedicata ai Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, riunendo così due competenze per le quali la città emiliana è nota in Italia e nel mondo: l’essere culla del Tricolore (nato qui il 7 gennaio 1797) emblema di diritti umani e civili fondamentali e del Reggio Emilia Approach, il pensiero educativo sull’infanzia e i diritti ad essa connessi.

La mostra ‘Flags4Rights, 100 bandiere per i diritti’, allestita a cielo aperto lungo le strade del centro storico di Reggio Emilia in occasione del 30°anniversario della Convenzione Onu per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, accompagnerà le Celebrazioni del 7 Gennaio 2020, sottolineando il legame fra Tricolore, Diritti, Giovani generazioni e Comunità.

Giovani generazioni e Diritti saranno al centro dei contributi dei relatori delle Celebrazioni, delle quali sarà ospite d’onore David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Il programma del 7 gennaio 2020 prevede, dopo la suonata a distesa della Campana civica intorno alle 10, in piazza Prampolini gli onori militari, l’alzabandiera delle bandiere italiana ed europea, l’esecuzione degli Inni nazionale ed europeo.

Intorno alle 10.30, in Sala del Tricolore, intervento del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e saluto del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli a cui segue la consegna della Costituzione italiana a delegazioni di studenti in rappresentanza delle scuole reggiane. E’ previsto il contributo del coro della scuola primaria ‘Balletti’ (l’ingresso alla Sala del Tricolore è ad invito per ragioni di capienza della Sala stessa).

Alle 11, al Teatro Municipale ‘Romolo Valli’, gli interventi dello stesso sindaco Luca Vecchi, del professor Alberto Melloni direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze umane (Desu) dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, di Carla Rinaldi presidente di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi. Seguiranno i contributi di Bryan Mc Cormack, fondatore dell’associazione no profit YTT-Yesterday-Today-Tomorrow, attivista dei Diritti umani e artista internazionale e di Stefania Giannini, vice direttore generale Unesco per l’Educazione.

L’intervento conclusivo sarà del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Il Gruppo strumentale dell’Istituto Musicale ‘Peri-Merulo’, diretto dal maestro Fabio Codeluppi, accompagnerà l’incontro al Municipale.