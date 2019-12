Correggio, una birra con Zingaretti

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Domani, venerdì 13 dicembre, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti sarà in Emilia-Romagna per partecipare a tre iniziative, in programma a Piacenza, Parma e Correggio, a sostegno della campagna elettorale per le Regionali del Partito Democratico.

Alle 22, a Correggio, il segretario incontrerà i giovani al circolo del Tennis, via Terracini 2, nell’iniziativa “Una birra con Nicola”. Scrivono gli organizzatori: “Piazze, periferie e giovani saranno dunque i riferimenti della visita del segretario Zingaretti in Emilia-Romagna, perché sono tre dei principali elementi sui quali il Pd dell’Emilia-Romagna ha deciso di mettere al centro della propria azione politica”.